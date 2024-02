Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu un moment emoționant. Iuliana a fost sunata de mama ei, iar discuția dintre cele doua a emoționat-o profund pe Maria. De ziua ei de naștere, concurenta a izbucnit in lacrimi și abia a mai reușit sa vorbeasca. Gabriela Cristea i-a pregatit o surpriza!

- Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces live in culisele emisiunii Mireasa, chiar inainte de fiecare editie a emisiunii. Raluca Preda, finalista a sezonului sase Mireasa si panelist in emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, va patrunde…

- Gabriela Cristea a ajuns ieri, 22 ianuarie, de urgența la spital. Vedeta, care trebuia sa apara la Antena Stars, in emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca va lipsi o perioada de pe micul ecran. Ieri, un nou sezon al emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”…

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- Carmen de la Salciua și Marian Corcheș sunt pregatiți sa devina parinți in 2024. Cei doi formeaza un cuplu puternic și iși doresc ca anul acesta sa treaca la urmatorul nivel al relației, iar familia lor sa se mareasca.

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- Alexandru Rafila renunța la politica! Declarația surprinzatoare facuta la un eveniment public'Nu mai am nicio intenție de a candida la vreo funcție', a spus Alexandru Rafila, vineri dupa-amiaza, in timp ce participa la un eveniment public. Afirmația vine in contextul in care ministrul Sanatații este…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, astazi, ca a ajuns sa il „dezguste și sa il oboseasca” demagogia de care da dovada președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Afirmația a fost facuta dupa ce Gheorghe Flutur l-a acuzat pe Ioan Stan ca in loc sa lucreze…