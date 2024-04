Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Nastase a fost eliminat in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 30 aprilie 2024. Concurentul a obținut cel mai mic punctaj in cel de-al cincilea duel. Orlando Zaharia a avut o reacție neașteptata cand s-a aflat cine parasește show-ul.

- Ce concurent a parasit competiția in cadrul ediției de astazi, 29 aprilie, de la Chefi la cuțite. Facea parte din echipa lui Alexandru Sautner. A fost o eliminare surprinzatoare, dupa o proba destul de complicata.

- Richard Abou Zaki rabufnește in ediția difuzata in seara aceasta de la „Chefi la cuțite”. Echipa sa a caștigat doua probe, insa saptamana trecuta nu a avut noroc, a pierdut battle-ul, iar o concurenta a fost eliminata.In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cel de-al patrulea battle incinge atmosfera…

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, mai exact episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite a adus multe emoții pentru jurați și concurenți! Irina Fodor a anunțat ce concurent a parasit competiția de la Antena 1. A plecat un om din echipa lui Orlando Zaharia.

- Vlad Niculici s-a facut remarcat inca de la preselecțiile de la Chefi la cuțite și a reușit sa ajunga in echipa galbena. Concurentul are 34 de ani, vine din Targu Mureș și și-a descoperit pasiunea pentru gatit dintr-o pura intamplare, alaturi de sora lui, in urma cu șase ani.

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a fost plina de emoții. Alexandru Sabadeanu a primit cuțitul de aur de la chef Orlando Zaharia. Concurentul a gatit un desert complex pentru jurații emisiunii. Aceștia au fost impresionați!

- „Chefi la cuțite”, 8 aprilie. Jurații „Chefi la cuțite” se bat pentru ultimele amulete ale acestui sezon. Andrei Olaru, un concurent de 17 ani, vrea sa intre in competiție cu un desert.Incepe saptamana ultimelor amulete din sezonul 13 „Chefi la cuțite”. Jurații resimt din plin presiunea, intrucat cele…