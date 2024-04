Stiri pe aceeasi tema

- Mario Madalin Dumitru este concurentul care l-a convins pe chef Alexandru Sautner sa-i ofere cuțitul de aur, chiar in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Iata cu ce se ocupa tanarul care merge direct in etapa battle-urilor.

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Concurentul nu s-a așteptat nici macar o secunda la acest gest din partea juratului.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Ediția de miercuri, 20 martie 2024, a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 13, a fost una plina de suspans și emoții. O concurenta a primit cuțitul de aur. Cine este Lacramioara Pintilie, concurenta care l-a impresionat pe Chef Richard Abou Zaki. Afla intreaga ei poveste de viața! Lacramioara Pintilie…

- Lacramioara Pintilie este concurenta care l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri.

- Catalin Țociu a fost o adevarata supriza pentru jurații de la Chefi la cuțite. Concurentul a gatit un preparat special și a facut mai multe dezvaluiri cu privire la viața sa, atat cea personala, cat și cea de familie.

- Suzie Kennedy, cea mai cunoscuta sosie a lui Marilyn Monroe, și-a facut apariția in platoul sezonului 13 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza de zile mari in ediția 2 a show-ului culinar, de pe 19 martie…

- La Antena 1 a debutat noul sezon Chefi la cuțite, in frunte cu noii jurați, insa scandalul cu foștii jurați ai emisiunii culinare, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu si Sorin Bontea, este departe de a se incheia. Roxana Paulica, producatoarea executiva a emisiunii Chefi la cuțite, a postat pe rețelele…