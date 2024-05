Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente tensionate la duel. Dupa ce Orlando Zaharia a caștigat, echipele lui Alexandru Sautner și a lui Richard Abou Zaki au ajuns, din nou, in bucatarie, unde proba i-a pus in incurcatura. In aceasta situație a fost și Adnana Mihaela Irimia.

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au avut parte de o degustare cu surprize in prima etapa a bootcamp-ului din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Cand au ajuns la Liviu Moroiu, tanarul care a refuzat cuțitul de aur,…

- In ediția 11 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki au facut un gest emoționant pentru Ștefan Popescu, care a realizat ca nu va avea echipa in battle-uri.

- Irina Fodor a facut anunțul ce a starnit panica printre jurați in ediția 10 din sezonul 13 Chefi la cuțite. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au primit o provocare uriașa din partea prezentatoarei TV.

- Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner formeaza noua echipa a juraților show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei patru colegi din industrie. Ce a dezvaluit despre unul dintre ei: „Din tinerețe”.…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Tatiana Gaman se numara printre concurenții care au trecut pragul noului sezon Chefi a cuțite in ediția 2 de pe 18 martie 2024. Aceasta a reușit sa-i impresioneze pe chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki cu preparatul sau reinterpretat.