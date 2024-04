Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!

- In ediția din data de 25 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, la petrecerea din weekend, Laura incerca sa poarte o discuție cu fostul iubit, Cristian, dupa desparțirea brusca la care nimeni nu s-a așteptat. Iata ce au avut cei doi sa-și spuna de aceasta data!

- Moment emoționant in ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii! Familia Cristinei a facut o vizita surpriza in platoul de televiziune. Concurenta s-a bucurat mult sa ii revada pe cei dragi. Iata cum a reacționat.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Laura a venit in casa Mireasa cu gandul de a-și gasi pe cineva și chiar sa se casatoreasca. La 27 de ani, tanara spune ca este pregatita pentru pasul cel mare și spera ca iși va cunoaște jumatatea in competiție.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu un moment emoționant. Iuliana a fost sunata de mama ei, iar discuția dintre cele doua a emoționat-o profund pe Maria. De ziua ei de naștere, concurenta a izbucnit in lacrimi și abia a mai reușit sa vorbeasca. Gabriela Cristea i-a pregatit o surpriza!

- „Mireasa. Direct din culise” e noua emisiune de la Antena Stars care prezinta detalii din culisele show-ului matrimonial „Mireasa”, care e difuzat la Antena 1 și prezentat de Simona Gherghe. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces…

- Cristian Marinescu este unul dintre concurenții sezonului 9 Mireasa. Tanarul in varsta de 26 de ani a intrat in competiție cu dorința de a-și gasi jumatatea. A marturisit ca și-ar dori sa gaseasca o femeie care sa ii semene mamei sale.