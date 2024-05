Franța intervine în scandalul recunoașterii statului Palestina: „Nu este momentul potrivit” 'Aceasta decizie poate fi utila, adica sa permita un progres decisiv pe plan politic', a afirmat ministrul intr-o declaratie scrisa. 'In aceasta perspectiva, ea trebuie sa intervina la momentul potrivit', a adaugat oficialul francez, citat de Agerpres.Ministrul francez, care l-a primit miercuri dimineata la Paris pe omologul sau israelian Israel Katz, considera ca 'nu este vorba doar despre o chestiune simbolica sau despre o miza de pozitionare politica, ci despre un instrument diplomatic in slujba solutiei cu doua state care sa traiasca unul langa celalalt, in pace si securitate'. Alegeri 2024.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

