Rușii de la Kasperski s-au pus pe spart milioane de parole Studiul Kasperski Experții Kaspersky au facut un studiu la scara larga privind rezistența a 193 de milioane de parole compromise de atacatorii care urmaresc sa fure informații disponibile pe darknet la atacurile de tip brute force sau smart guessing. 45% dintre toate parolele analizate (87M) au putut fi ghicite de escroci intr-un minut, potrivit cercetarii. Doar 23% (44 de milioane) din combinații s-au dovedit a fi suficient de rezistente spargerea lor ar dura mai mult de un an. Combinațiile de caractere utilizate frecvent Experții Kaspersky au dezvaluit ce combinații de caractere au fost cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experții Kaspersky au efectuat un studiu la scara larga privind rezistența a 193 de milioane de parole – compromise de atacatorii care urmaresc sa fure informații și disponibile pe darknet – la atacurile de tip brute force sau smart guessing. Conform rezultatelor cercetarii, 45% dintre toate parolele…

- Azi, 9 iunie, la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 iunie, Loteria Romana a acordat peste 16.400 de caștiguri in valoare totala de peste 1,16 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 9 iunie 2024Loto…

- Duminica, 19 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai, Loteria Romana a acordat 16.139 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 19 mai 2024Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc…

- Duminica, 12 mai, la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 mai, Loteria Romana a acordat 13.347 de caștiguri in valoare totala de peste 729.800 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 12 mai 2024Loto 6 din 49: Loto…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a anuntat un raspuns nespecificat in urma atacului major al Iranului asupra Israelului, potrivit DPA, preluata de Agerpres. „Vom raspunde Iranului prin actiune, nu prin cuvinte”, a declarat el duminica pentru postul iranian din exil Iran International, conform…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a anuntat un raspuns nespecificat in urma atacului major al Iranului asupra Israelului, potrivit Agerpres."Vom raspunde Iranului prin actiune, nu prin cuvinte, a declarat el duminica pentru postul iranian din exil Iran International, conform unei postari pe…

- „Prost” și „idiot”, cuvinte care cantaresc greu. Șoferii care vorbesc URAT vor scoate bani mulți din buzunar. Ce cuvant jignitor costa aproape 2.000 de euro Germania vrea sa implementeze un sistem nou privind sancțiunile acordate șoferilor care folosesc un limbaj nepotrivit. Astfel, gravitatea sancțiunii…

- ”PayPoint Romania anunta rezultate pozitive pentru 2023, in linie cu strategia de dezvoltare a companiei. Astfel, in decursul anului, au fost procesate peste 100 de milioane de tranzactii in valoare totala de 13,6 miliarde de lei, prin cele aproximativ 25.000 magazine partenere PayPoint. Totodata,…