- Romania gazduiește in luna mai cel de-al treilea turneu de promovare a autobuzelor cu hidrogen, ca parte a proiectelor JIVE susținute și finanțate de Clean Hydrogen Partnership. Un autobuz alimentat cu hidrogen va fi testat pe strazile a noua orașe europene, inclusiv Cluj-Napoca și Galați, primele orașe…

- Romania și Bulgaria au intrat, incepand cu data de 31 martie 2024, in spațiul Schengen, insa doar pentru legaturile aeriene și navale. In urma deciziei, se pare ca deja au inceput sa fie probleme, dupa ce mai multe persoane au fost prinse cu acte false. Primele probleme pe aeroporturile din Romania…

- Pe tarabele piețelor din Romania au aparut cireșele, iar prețul este unul exorbitant. Cu aproape doua luni inainte de sezonul cireșelor, acestea au facut deja apariția pe tarabele din Constanța. Deși fructele arata delicios și provoaca pofta la privire, romanii sunt descurajați sa le cumpere din…

- Prețurile de pe piața imobiliara au explodat in ultimele luni de zile. Puține persoane iși mai permit o garsoniera ori un apartament in marile orașe din țara, inclusiv in Cluj-Napoca. Exista insa și excepții in anumite zone. Spre exemplu, poți cumpara o garsoniera mobilata și utilata cu doar 7.500 de…

- In ultimii ani, marile orașe din Romania au reușit sa se clasifice pe locuri foarte bune in topul celor mai sigure orașe din lume. Astfel, Cluj Napoca, Timișoara, București sau Iași sunt considerate unele dintre cele mai sigure orașe din țara și chiar din Europa