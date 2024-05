Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani a decedat dupa ce ar fi fost injunghiat de mai multe ori cu un cutit de catre o femeie in varsta de 29 de ani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean Neamt. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei orasului Roznov au fost sesizati, miercuri seara, cu…

- O tanara de29 de ani și-a injunghiat mortal vecinul de 57 de ani, in urma unui conflict. Totul s-a petrecut aseara in Roznov, județul Neamț. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care tanara i-a luat viața barbatului. Intre cei doi nu existau relații de rudenie sau de alta natura. ”Polițiștii din…

- O crima oribila s-a petrecut noaptea trecuta langa un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Un barbat in varsta de 47 de ani a murit dupa ce a fost batut de doi indivizi, in varsta de 16 și 20 de ani.

- O crima oribila s-a petrecut pe o strada din orasul Draganesti - Olt, acolo unde o femeie in varsta de 37 de ani a fost injunghiata cu un cutit de catre sotul ei. Barbatul ar fi lovit-o cu un cutit din cauza geloziei. Femeia s-a stins din viața la spital.

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat la intersecție cu strada Enea, ar fi surprins și accidentat un tanar in varsta de 25 de ani, care a traversat strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta.…

- "In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat, de 56 de ani, din Horia, conducea un autoturism pe bulevardul Republicii, ar fi surprins si accidentat doi pietoni care traversau regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni. In urma accidentului rutier a rezultat…

- Un barbat din judetul Gorj a fost arestat preventiv dupa ce si-a omorat fratele, pe care l-a lovit de mai multe ori cu un tarnacop. Fapta a fost comisa in urma consumului de alcool. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au anuntat ca un barbat este cercetat pentru omor asupra unui…

- Un suspect in varsta de 27 de ani, care avea asupra sa un cutit, considerat presupusa arma a crimelor, a fost arestat in apropiere de bordel, precizeaza in acest comunicat Politia din Viena.Autoritatile nu au stabilit inca motivul acestor crime, potrivit agentiei austriece de presa APA.Intr-o drama…