Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat, sambata dimineața, in fața trenului și a murit, potrivit Mediafax. Accidentul feroviar s-a produs in localitatea Sabaoani, județul Neamț. Trenul Regio care circula pe ruta Bacau- Iași a accidentat un barbat de 60 de ani, din județul Iași. Echipajul…

- Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat, sambata dimineața, in fața trenului și a murit, informeaza Mediafax.Un accident feroviar s-a produs, sambata, in localitatea Sabaoani, județul Neamț.

- Politistii au fost sesizati, luni seara, de o femeie din comuna Poiana Mare, cu privire la faptul ca un minor ar fi baut o substanta toxica si nu mai respira. Soț și soție, din jud. Argeș, masa mortala. O substanța TOXICA le-a adus sfarșitul “La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii care…

- VIDEO: Barbat la un pas sa fie lovit pe o trecere de pietoni, la Alba Iulia. Incident surprins in trafic Un incident in trafic a fost surprins de un șofer, care are montata pe autoturism o camera de bord. Filmarea cu momentul in sine a fost facuta publica, marți, 12 martie pe grupul dedicat șoferilor…

- Scene șocante! Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de un copac taiat de un coleg de muncaUn barbat de 44 de ani a murit, luni, dupa ce a fost lovit de un copac taiat cu drujba de un coleg de munca. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și…

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- Accident teribil in județul Neamț. Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de un microbuz plin cu pasageri. S-a intamplat in apropiere de comuna Sabaoani. Din primele informații, se pare ca barbatul mergea pe marginea drumului, atunci cand a fost acroșat de microbuz. Șoferul, in varsta de 60 de ani,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a comunicat ca in localitatea Sabaoani, județul Neamț, a avut loc un accident grav in care un pieton a fost lovit mortal de catre conducatorul unui microbuz de transport persoane. In urma impactului tragic, circulația rutiera pe DN 2 se…