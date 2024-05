O tânără l-a ucis pe vecinul său cu un cuțit O tanara de29 de ani și-a injunghiat mortal vecinul de 57 de ani, in urma unui conflict. Totul s-a petrecut aseara in Roznov, județul Neamț. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care tanara i-a luat viața barbatului. Intre cei doi nu existau relații de rudenie sau de alta natura. ”Polițiștii din Roznov au fost sesizați, aseara, cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost injughiat. La fața locului au fost constituite echipe mixte de cercetari, rezultand faptul ca, o tanara de 29 de ani, persoana care locuiește fara forme legale in Roznov, folosindu-se de un cuțit i-ar fi aplicat mai multe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

