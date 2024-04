Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ucisa cu sange rece de catre un vecin in varsta de 66 de ani, in Buzau. Insa ceea ce amplifica și mai mult tragicul incident este faptul ca soțul ei, imobilizat intr-un scaun cu rotile, a fost martorul neputincios al intregii scene, privind fara putere cum partenera sa de viața iși gasea…

- Totul a pornit din cauza unui conflict mai vechi privind un teren. Mai exact, barbatul baut bine s-a napustit cu mai multe lovituri de cuțit asupra femeii, chiar in fața porții. Crima ingrozitoare, in Olt. Și-a ucis soția, in plina strada, cu mai multe lovituri de cuțit Scenele cumplite au avut loc…

- Crima in comuna buzoiana Smeeni. O femeie in varsta de 70 de ani a fost ucisa, astazi, de un vecin, pe fondul unor neințelegeri pornite de la un conflict mai vechi. Potrivit unor surse din localitate, crima ar fi avut loc astazi, dupa orele pranzului. Victima, o femeie de 70 de ani, din satul Calțuna,…

- Crima din gelozie ar fi concluzia organelor de cercetare. Cercetarile polițiștilor și ale medicilor legiști au scos la iveala faptul ca studenta descoperita moarta intr-un... The post Crima din gelozie la Timișoara. O studenta, ucisa cu mai multe lovituri de cuțit appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ea este studenta de la Medicina care a fost omorata cu sange rece de iubitul ei. Tanara și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost injunghiata cu mai multe lovituri de cuțit. Crima a avut ca motiv principal gelozia!

- O femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei fata de care era…

- O femeie in varsta de 52 de ani, din municipiul Botosani, a murit, miercuri seara, dupa ce a fost injunghiata in gat de sotul ei, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, femeia a fost atacata cu cutitul in momentul in care…

- Corpul neinsuflețit al unei femei de 57 de ani a fost depistat, in propria ei locuința, la Bratușenii Vechi, raionul Edineț. Preliminar, poliția a stabilit ca aceasta ar fi fost omorata de ruda sa, un barbat de 34 de ani.