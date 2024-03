Femeie din Botoșani, ucisă de soţul ei în scara blocului. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie Femeia, in varsta de 52 de ani, a fost atacata, miercuri seara, cu cutitul de soțul ei in momentul in care intra in scara blocului in care locuieste, din municipiul Botoșani. Fiica ei a gasit-o și a sunat la 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator, a anunțat IPJ Botoșani. Incidentul a avut loc in jurul orei 20.00. Femeia a fost injunghiata in gat de sotul ei.„Echipajul directionat la fata locului a identificat victima in locul indicat de apelanta, aceasta prezenta o plaga taiata la nivelul gatului. Echipajul medical solicitat sa intervina a constatat decesul acesteia”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

