- Filmul oribilei crime din Botoșani, unde o femeie a fost ucisa de propriul soț in scara blocului Femeia ucisa de soț in Botoșani ducea o viața de calvar. La scandalurile facute de barbat asista neputincioasa fiica acestora de 18 ani, eleva la Liceul Laurian. Ea a fost cea care a dat peste scena șocanta…

