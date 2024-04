Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit din cauza unui conflict mai vechi privind un teren. Mai exact, barbatul baut bine s-a napustit cu mai multe lovituri de cuțit asupra femeii, chiar in fața porții. Crima ingrozitoare, in Olt. Și-a ucis soția, in plina strada, cu mai multe lovituri de cuțit Scenele cumplite au avut loc…

- Scene de o cruzime ieșita din comun s-au petrecut in plina zi, luni dupa-amiaza, intr-o localitate din județul Buzau. Un barbat in varsta de 66 de ani și-a injunghiat o vecina cu care avea niște neințelegeri.

- O femeie din Brazilia a adus un barbat in varsta de 68 de ani, aflat intr-un scaun cu rotile, intr-o sucursala bancara si a incercat sa-l faca sa semneze pentru un imprumut, dar acesta era mort de cateva ore, a relatat politia braziliana, citata de Reuters.

