Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Ziua Naționala Constantin Brancuși. Infinitul Constantin Brancuși s-a nascut la data de 19 februarie 1876, in satul Hobița din județul Gorj, Constantin Brancusi este cel mai bine vandut artist roman din toate timpurile, dar si unul dintre cei mai prezenti pe piata neagra a artei, estimata…

- Avocatii cumparatorilor Lipitor, inclusiv Rochester Drug Co-Operative si Drogueria Betances din Puerto Rico, au dezvaluit acordul intr-un dosar, miercuri, la tribunalul american din Trenton, New Jersey. Procesul distribuitorilor va continua impotriva Ranbaxy, au spus avocatii. Acordul propus, care necesita…

- O greseala administrativa – o virgula – este cea care costa fondul, unul dintre cele mai importante din lume, reprezentand 1,5% din capitalizarea bursiera mondiala. In februarie 2023, o greseala a fost comisa intr-un tabel Excel de calcul al unui indice financiar. Greseala a fost corectata imediat,…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…

- Un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale SUA a cheltuit 11 milioane de dolari cautand avionul Ameliei Earhart – și poate ca l-a gasit. Acesta a dezvaluit ca a capturat o imagine cu un obiect in forma de avion de pe fundul Oceanului Pacific.

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma cu un an si peste estimarile de 8,71 de miliarde de dolari. Venitul net al companiei a facut un progres masiv, de la 55,3 milioane de dolari in urma cu un an, la 937,8 milioane…

- "Wonka", un muzical fantezist cu Timothee Chalamet in rolul excentricului ciocolatier, a incantat publicul la debutul sau in box office-ul nord-american, incasand 39 de milioane de dolari in weekend, scrie Variety, potrivit news.ro.Este un inceput frumos, atata timp cat filmul de familie cu un buget…