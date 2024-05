Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile UiPath si-au pierdut aproape o treime din valoare joi, dupa ce compania de software de automatizare a anuntat o schimbare neasteptata a CEO-ului si a publicat previziuni de vanzari pentru trimestrul curent, care au fost semnificativ sub estimarile de pe Wall Street, potrivit Investopedia.

- Firma din Dublin a declarat ca profitul dupa impozitare in anul incheiat in martie 2024 a crescut cu 34%, pana la 1,92 miliarde de euro (2,09 miliarde de dolari), in timp ce veniturile au crescut cu 25% fata de anul trecut, pana la 13,44 miliarde de euro. Compania aeriana a deservit 184 de milioane…

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Compania dezvolta mai multe vaccinuri noi, inclusiv pentru cancer si virusul sincitial respirator (RSV), ceea ce duce la cheltuieli mari pentru cercetare si dezvoltare. Finantarea va reduce cheltuielile de cercetare si dezvoltare, desi Moderna a spus ca inca intentioneaza sa cheltuie aproximativ 4,5…

- Shell face concedieri! Gigantul petrolier britanic Shell intenționeaza sa reduca cel puțin 20% din locurile de munca din echipa de tranzacții, intr-un efort de a reduce costurile, conform Bloomberg News . Personalul diviziei, care are cateva sute de angajați ce se ocupa de fuziuni și achiziții pentru…

- Compania, impreuna cu unii dintre investitorii sai existenti, vizeaza o vanzare a aproximativ 22 de milioane de actiuni, la preturi cuprinse intre 31 si 34 de dolari fiecare, pentru a strange pana la 748 de milioane de dolari. IPO, un test major al apetitului investitorilor pentru noi listari, va avea…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…