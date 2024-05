Descoperire epocală: plasticul viu, produs de bacterii Un colectiv de cercetatorii de la Universitatea San Diego. din California, au dezvoltat o forma biodegrdabila de poliuretan termoplastic (TPU), un plastic viu, comercial moale, dar durabil. Materialul este utilizat in producția de incalțaminte, covorașe, perne și spuma cu memorie. Practic, „plasticul viu” este obținut din spori bacterieni care, atunci cand sunt expuși la nutrienții […] The post Descoperire epocala: plasticul viu, produs de bacterii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

