Prima Doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, a impartașit un mesaj emoționant de Paștele ortodox, care a ajuns direct la inimile romanilor, provocand o avalanșa de reacții din partea publicului. Intr-un gest plin de sensibilitate, Carmen Iohannis a transmis un mesaj simplu, dar profund, prin intermediul rețelei sociale Facebook: „Lumina, Ințelepciunea și Puterea lui Hristos sa […] The post Gestul emoționant al Primei Doamne Carmen Iohannis de Paștele ortodox a starnit reacții puternice appeared first on Puterea.ro .