Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au vazut niciun semn care sa indice ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile facute de Vladimir Putin.

- Statele Unite nu au vazut niciun semn care sa indice ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile facute de Vladimir Putin, relateaza AFP conform Agerpres. „Nu am vazut niciun motiv pentru a ne ajusta propria postura nucleara…

- Statele Unite considera ca nu exista niciun semn ca Rusia se pregateste sa foloseasca arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile lui Vladimir Putin

- Statele Unite nu și-au ajustat postura nucleara ca urmare a noilor declarații privind un razboi nuclear ale președintelui rus Vladimir Putin, a declarat miercuri, 13 martie, un oficial american, potrivit Reuters.Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a mai spus ca Washingtonul nu a vazut…

- Statele Unite au calificat joi „iresponsabile” afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat Occidentul impotriva unei „amenintari reale” a unui razboi nuclear in cazul unei escaladari a conflictului din Ucraina, relateaza AFP. „Nu este prima data cand asistam la o retorica iresponsabila…

- "Nu este prima data cand asistam la o retorica iresponsabila din partea lui Vladimir Putin. Nu este un mod de a vorbi pentru liderul unui stat dotat cu arma nucleara", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller, potrivit Agerpres.Intr-un discurs, presedintele rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii saluta pe ”eroii autentici ai poporului” care lupta pentru Kremlin in Ucraina, in urarile sale cu ocazia Zilei ”Aparatorilor Patriei”, un omagiu adus vineri in Rusia fortelor armate, cu o zi inainte de marcarea a doi ani de la invazia Ucrainei, relateaza AFP. ”In…

- Oamenii de stiinta din domeniul atomic au mentinut marti „Ceasul Apocalipsei” setat mai aproape ca niciodata de miezul noptii – la 90 de secunde, ca si anul trecut, justificand aceasta pozitie prin actiunile Rusiei in materie de arme nucleare, pe fondul invaziei sale din Ucraina, prin razboiul din Gaza…