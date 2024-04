Viktor Orban l-ar putea susține pe Iohannis pentru șefia NATO. Ungaria este împotriva lui Rutte Ungaria nu are de gand sa il susțina pe olandezul Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. In schimb, militeaza pentru un candidat din estul Europei și lasa sa se ințeleaga ca președintele Iohannis ar putea primi susținerea Ungariei. Viktor Orban este decis sa blocheze numirea lui Mark Rutte in fruntea NATO , ceea ce deschide calea spre susținerea lui Klaus Iohannis. Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, a facut declarații in acest sens la Bruxelles. Viktor Orban l-ar putea susține pe Iohannis pentru șefia NATO Șeful diplomatiei ungare a declarat ca Budapesta a sustinut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

