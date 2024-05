Otilia ,,Bilionera” este asaltată de fanii din India Daca acum 2 ani cucerea cluburile și playlisturile radiourilor din Europa și Asia, cu single-ul ,,Jaanu Jaanu”, acum, in semn de mulțumire pentru cele peste 5 milioane de vizualizari si stream-uri, Otilia lanseaza, alaturi de cantarețul indian Mellow D remake-ul celebrei piese. Reacțiile din partea fanilor nu au intarziat sa apara – rețelele sociale ale Otiliei sunt asaltate de mesaje, poze, videoclipuri prin care fanii o felicita pentru colaborarea cu celebrul Mellow D, ii trimit videoclipuri cu dansul ,,Jaanu Jaanu” sau meme-uri amuzante. Și faptul ca Otilia canta in limba hindi, o treaba nu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

