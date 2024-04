Afacerea de miliarde de euro în care vrea să investească România! Vuiește presa elenă Presa din Grecia vorbește despre afacerea in care vrea sa investeasca Romania! Țara noastra se pare ca ar vrea sa se implice prin Transgaz in platforma plutitoare de gaze naturale lichefiate de la Alexandroupoli. Afacerea de miliarde de euro in care vrea sa investeasca Romania in Grecia Așadar, se pare ca Romania urmareste sa obtina […] The post Afacerea de miliarde de euro in care vrea sa investeasca Romania! Vuiește presa elena appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum ne-am obișnuit ca americanii sa vina sa investeasca la noi, mai nou, se intampla și invers. Norofert, unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, a semnat primul contract de distribuție pentru 3 state din SUA: Dakota de Sud, Dakota de Nord și Minessotta. Mai mult, firma…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…

- Peste 400 de milioane de oameni vor decide, prin votul lor, la alegerile europene, cum va fi condusa Europa pentru urmatorii cinci ani. Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a elaborat un studiu care prezinta potentialele beneficii ale apartenenție la spațiului comunitar in comparatie cu…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- PSD anunța ca, in 2023, Romania a avut cele mai mari investiții nete in economie de dupa Revoluție: 38,3 miliarde euro, cu 8 miliarde de euro in plus fața de 2022. „Miza pe care am pus-o anul trecut pe investiții incepe sa faca diferența in favoarea companiilor romanești! Pe langa investițiile publice…

- Guvernul nigerian a aplicat o amenda de 10 miliarde de dolari platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance. Presa nigeriana relateaza ca Bayo Onanuga, consilierul special al președintelui nigerian, a declarat ca aceasta a profitat de pe urma facilitarii tranzacțiilor ilegale din țara africana,…