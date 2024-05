Pasager mort într-un accident la Popești. Șoferul era băut zdravăn! Un tanar de 19 ani a murit noaptea trecuta intr-un tragic accident la Popești, pe DJ 504. Acesta era pasager in mașina condusa de un prieten, care s-a urcat la volan beat mort și a izbit puternic un gard de beton, dupa nu a mai putut controla bolidul pe care il conducea. Pompierii s-au chinuit destul de mult sa il scoata dintre fiarele contorsionate, acesta fiind gasit incarcerat. Șoferul, deși ranit grav, a supraviețuit șui a fost transportat la spital cu rani destul de grave. Potrivit Legii Anastasia, el va petrece in inchisoare ani buni, dat fiind ca accidentul pe care l-a produs a avut drept… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

