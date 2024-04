O femeie și copilul său, loviți chiar pe trecerea de pietoni, pe Bulevardul Petrochimiștilor Un grav accident s-a produs in municipiul Pitești, bulevardul Petrochimistilor, un vehicul lovind doi pietoni, o femeie și pe copilul sau, chiar in timp ce se aflau pe trecerea de pietoni! Pompierii de la Detașamentul Pitești cu un echipaj SMURD, alaturi de doua echipaje SAJ, au intervenit pentru acorda primul ajutor și a transporta victimele la spital. O ambulanța SAJ a preluat copilul iar echipajul SMURD pe femeie, care prezinta diverse traumatisme și acuza durere in zona toracelui. Potrivit Poliției Argeș, șoferul unui autoturism, in varsta de 73 de ani, din Bogați, care mergea pe direcția… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina, marți seara, pentru acordarea asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident feroviar in Azuga.Din informațiile primite de la apelant, in eveniment au fost implicate doua persoane care ar fi fost lovite de tren. Imediat,…

- Un tanar din comuna Bogati, Arges, s-a filmat cand conducea o masina cu 140 de km/h chiar in noaptea in care a implinit 18 ani. Escapada sa a avut un final neașteptat: a facut accident și a „dat dauna” mașinii. Exact ce, in euforia lui, iși dorea! Tanarul s-a urcat la volanul masinii chiar daca nu avea…

- O tanara din Bistrița Bargaului a fost ranita și a ajuns luni dimineața la spital, dupa ce in locuința acesteia a izbucnit un incendiu. La locul evenimentului au intervenit pompierii militari de la Stația Prundu Bargaului intervin , dar și un echipaj de terapie intensiva SMURD. Pompierii au reușit sa…

- In aceasta dupa-amiaza, o femeie a fost lovita de o mașina, in zona magazinului Arabesque de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești, in timp ce era pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare ca este vorba despre o femeie de 54 de ani care traversa strada regulamentar, pe trecerea de…

- O femeie de 22 de ani s-a rasturnat cu mașina, in timp ce se deplasa intre localitațile mehedințene Devesel și Scapau. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vanju Mare au intervenit, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, la un…

- La primele ore ale dimineții, pompierii au fost chemați sa intervina la un accident rutier produs in Pitești, strada Republicii, in care au fost implicate trei autoturisme, dintre care, in urma impactului, unul s-a rasturnat pe partea laterala. La locul solicitarii au acționat salvatorii de la Detașamentul…

- Apartamentul, situat in centrul orașului, s-a transformat intr-un adevarat infern in timp ce pompierii se luptau eroic pentru a stavili focul. Identitatea femeii in varsta nu a fost dezvaluita, dar aceasta a fost gasita in bucatarie, inconjurata de un nor dens de fum care se raspandea rapid in locuința.La…