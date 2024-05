Un deținut care pretindea că e medic a înșelat mai mulți bătrâni din București și Brașov Un individ detinut la penitenciarul Gherla a fost implicat intr-un caz de inselaciune, folosind metoda cunoscuta sub numele de „Accidentul”. Acesta se prezenta drept medic si suna persoane in varsta, cerandu-le bani sub pretextul ca rudele lor au fost implicate intr-un accident rutier. Pentru a aduna banii, individul se folosea de tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Infractorul contacta victimele din spatele gratiilor, inducandu-le in eroare prin pretinderea ca ar fi medic la un spital unde rudele lor ar fi fost internate in urma unui accident rutier. Actele de inselaciune au avut… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clujul e județul din țara cu cele mai multe organizații non-guvernamentale (ONG-uri) raportat la populație, dupa Harghita, arata un raport al Fundației pentru Dezvoltarea Societații Civile, anunța Actual de Cluj. Conform raportului care citeaza date din Registrul Național ONG, in ianuarie 2024 in țara…

- Secțiile de primiri urgențe a spitalelor de pediatrie din București sunt pline. Fiecare spital primește, in fiecare zi, intre 250 și 500 de copii la UPU. Printre acestea se numara Spitalul Grigore Alexandrescu, Institutul pentru Sanatatea Mamei și a Copilului și Spitalul Victor Gomoiu. Poliția este…

- Impact mortal in centrul unei comune in județul Braila. Un șofer de 25 de ani, din județul Brașov, și-a pierdut viața dupa ce a patruns pe sensul opus de mers cu autoutilitara pe care o conducea și a lovit in plin un alt autovehicul de transport marfa, anunța Știrile Pro TV . Deocamdata nu este clara…

- Incidenta infectiilor respiratorii, in saptamana 1 – 7 aprilie, a avut un trend descrescator fata de saptamana anterioara, cu o scadere a numarului de cazuri de gripa confirmate cu laboratorul, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in perioada de referinta au fost…

- Liderul consilierilor locali PSD și președinta organizației județene a femeilor social-democrate, Alexandra Crivineanu, a venit la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Printre subiectele abordate, cum s-a vazut din interior numirea de la București a lui George Scripcaru drept candidat unic PSD…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca varianta listelor comune PNL-PSD pentru alegerile locale din municipiile Timisoara, Brasov si Bacau este in analiza si o decizie va fi luata doar pe baza argumentelor electorale si nu „pe intuitia cuiva anume”. „In acest moment, si nu am facut niciun…

- Președintele organizației municipale a PSD și subprefect la Brașovului, Lucian Patrașcu a venit la „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Patrașcu spune ca este pregatit sa intre in cursa electorala și și-a prezentat proiectele care, susține domnia sa, ar fi extrem de urgente pentru comunitatea noastra.…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 13 februarie 2024, s-au confirmat 5.238 de cazuri de rujeola. In ultima saptamana, s-au inregistrat 559 de cazuri noi si niciun deces. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au…