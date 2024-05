Alocaţiile de stat pentru copii achitate în luna martie 2024 au depăşit 1,224 miliarde de lei Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna martie 2024 au depasit 1,224 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 336,5 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna martie a acestui an, au beneficiat de acest ajutor 3.639.314 de copii, cei mai multi din Bucuresti (371.632) si din judetele Iasi (200.704), Suceava (137.824), Constanta (126.804), Bacau (125.047) si Cluj (124.587). Cei mai putini beneficiari au fost inregistrati in judetele Tulcea (33.598), Caras-Severin (37.515), Covasna (38.144) si Mehedinti… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

