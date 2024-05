Fed menține nivelul dobanzilor in SUA. Rezerva Federala ( Fed ), instituția bancara centrala din Statele Unite, a anunțat menținerea nivelului dobanzii de referinta, in contextul in care ”inflația ramane ridicata”, iar perspectivele economice sunt ”incerte”, reafirmand ca politica monetara va fi relaxata cand inflația se va stabiliza in jurul țintei de 2,0%. Comitetul Federal al Pietelor Deschise (FOMC), un organism din cadrul Rezervei Federale (Fed), a anunțat miercuri seara ca dobanzile de referinta raman in intervalul 5,25%-5,50%. „Indicatorii recenți sugereaza ca activitațile economice au…