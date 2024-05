Dezbatere publică la MApN pe soarta apărării României Romanii interesați de soarta țarii pot lua parte la dezbaterea publica avand ca tema proiectul Legii apararii naționale a Romaniei si proiectul Legii privind Sistemul național de management integrat al situațiilor de criza. Dezbaterea este organizata joi, 16.05.2024, la Ministerul Apararii Naționale, la ora 10.00, la sediul din Strada Izvor nr. 110 sector 5, punct acces PC3. Modalitatea de inscriere la dezbaterea publica a persoanelor interesate: datele de identificare (nume, prenume, serie și numar BI/CI) vor fi transmise in format electronic, la adresa de email: transparenta decizionala(@mapn.ro,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

