Influenta Lunii Pline in Sagetator pentru fiecare zodie in parte

Iata cum influenteaza Luna Plina in Sagetator fiecare zodie ascendent in parte BERBEC ASCENDENTUL IN BERBECLuna Plina aprinde lumina in casa IX iar temele legate de straini, strainatate, calatorii pe distante lungi, invatamantul superior, publicatii, lege, demersuri juridice,… [citeste mai departe]