Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din muzeele din Romania ii ofera premierului Marcel Ciolacu „oportunitatea culturala de a vizita doar entitatile pentru care Guvernul, in intelepciunea sa, a considerat ca merita o recunoastere a muncii”, se arata intr-un comunicat al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media…

- Guvernul va adopta azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continua a Adulților 2024 – 2030. Romania inregistreaza un decalaj fața de țintele europene și naționale stabilite in domeniul participarii adulților la forme de educație continua, in ciuda progreselor inregistrate…

- Angajatii din penitenciare vor protesta, in majoritatea unitatilor de detentie, din 21 martie, daca nu li se aplica Legea salarizarii unitare, a declarat, luni, presedintele Federatiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), Florin Schiopu. „In 2022, la 1 ianuarie, cand ar fi trebuit sa se incheie…

- CARAȘ-SEVERIN – Mecanismul va fi menținut cel puțin pana in primavara urmatoare, susține deputatul Marius Damian! Intr-o declarație politica adresata Camerei Deputaților, deputatul social-democrat Marius Damian a subliniat ca acest mecanism, care protejeaza populația și companiile de fluctuațiile mari…

- In numai o zi, Romania va afla decizia finala in cazul dosarului Roșia Montana. In funcție de aceasta decizie, se va putea formula strategia de negociere. Marcel Boloș se anunța optimist și susține ca „exista și varianta sa nu platim nimic, ci sa se faca exploatarea”. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- Alegerile pentru președintele Romaniei vor fi organizate mult mai devreme decat luna dinaintea incheierii mandatului lui Iohannis. Parlamentul a adoptat un proiect legislativ inițiat de UMDR, care redefinește calendarul alegerilor prezidențiale in Romania. Potrivit acestui proiect, alegerile pentru…

- „Domnule ministru Bolos, decat sa insirati jumatate de ora cifre si rapoarte in care nu crede nimeni, mai bine spuneati simplu – m-a pus PSD sa pun aceasta taxa pe necazul oamenilor, m-a pus PSD sa cresc taxele, contributiile sociale, accizele, sa cresc impozitele pentru mediul de afaceri, m-a pus PSD…

- In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala,…