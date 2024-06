(UPDATE) Grup de copii și adulți, la spital! O toxiinfecție alimentară, cauza probabilă UPDATE ,,In aceasta dupa-amiaza, la U.P.U.-SMURD au fost transportati 11 copii și 2 adulți, cu simptome de toxiinfecție alimentara. Pacienții prezentau varsaturi, dureri abdominale și scaune diareice. La acest moment, toți pacienții sunt stabili hemodinamic, in curs de investigații, sub supraveghere medicala.” , precizeaza Biroul de Presa al Spitalului Județean de Urgența Buzau. Potrivit aceleiași surse, ,,cei 11 copii au varste cuprinse intre 8 și 11 ani și sunt din București.” *ȘTIRE INIȚIALA 13 persoane, dintre care 11 copii, au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Buzau, pentru mai multe… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

