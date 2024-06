Marea recalculare! Șeful casei de pensii a prezentat deciziile mult așteptate de pensionari! Cum arată DOCUMENTUL „Este vorba despre aceasta forma; așa vrem sa trimitem deciziile catre pensionari. Trebuie sa adoptam un act normativ. Se lucreaza la Casa de Pensii pentru ca aceste decizii sa ajunga in timp util, astfel incat, cu prima zi lucratoare din septembrie, oamenii sa iși primeasca drepturile de pensie.Noi trebuie sa ne incadram in acest timp pentru ca oamenii sa primeasca pana in septembrie, astfel incat sa știe care sunt drepturile ce li se cuvin prin noua lege a pensiilor. Nu suntem in intarziere, suntem in grafic, astfel incat oamenii sa iși primeasca drepturile care li se cuvin.Anul acesta avem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

