Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Giurgiu a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce nu a oprit la semnalul polițiștilor. Șoferul nu avea permis de conducere, urcase beat la volan și a refuzat, ulterior, prelevarea de mostre biologice. Testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,20 miligrame la litru alcool…

- Un sofer care gonea cu 140 de kilometri pe ora si care nu a oprit la semnalul politistilor a fost oprit in urma unei urmariri in trafic, in județul Dimbovița. Pana atunci, a acroșat un autoturism și a mers pe contrasens.

- Un barbat de 49 de ani din Viișoara s-a urcat beat crița la volan, provocand un accident rutier. Barbatul a ajuns in gardului unei case dupa ce a acroșat un cap de pod. Evenimentul a avut loc chiar pe data de 3 aprilie, in jurul orei 05.00.Barbatul, care nu avea permis, se afla la volanul unei autoutilitare…

- La data de 22 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 42 de ani. Potrivit IPJ Constnata, acesta este banuit de savarsirea infractiunii de conducerea…

- Sambata noaptea, in jurul orei 22:55, in timp ce executau activitați pe linie de poliție rutiera pe DJ208B, de pe raza localitații Berești, comuna Hanțești, polițiștii au efectuat semnal de oprire regulamentar prin folosirea semnalelor acustice și luminoase unui autoturism care se deplasa din sens opus.…

- Sambata in jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava și Biroului Rutier Suceava, aflandu-se in exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe raza satului Corocaiești, din comuna Verești, au observat un autoturism care se deplasa pe str. Rozelor direcția catre drumul comunal 65.…

- La data de 1 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 23 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de…

- La data de 29 martie a.c., in jurul orei 10.00, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Lacului din comuna Istria, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si fiind sub influenta…