UEFA, profit de 1,2 miliarde de euro după Europene! Dupa incheierea Euro 2024, UEFA va inregistra venituri de 2,5 miliarde de euro. Profitul se va ridica la 1,2 miliarde de euro. Gazzetta dello Sport scrie ca, fiind organizat in Germania, țara care are o economie dezvoltata și care e locul ideal pentru punerea in lumina a culturii fotbalului, turneul final Euro 2024 va aduce forului conducator european venituri nemaiintalnite pana acum. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

