Silviu Macovei afirma, intr-un comunicat de presa, ca guvernul condus de Marcel Ciolacu are „planuri mari” pentru compania Antibiotice Iasi si ca unitatea ieseana „este pe cale sa devina un jucator major in lumea medicamentelor noi si avansate”. „Este esential sa echilibram nevoia de acces la medicamente inovative cu suportul pentru productia interna. Acesta este motivul pentru care Guvernul este in discutii avansate pentru a sprijini Antibiotice Iasi in extinderea capacitatilor sale de productie, dar mai ales de cercetare. Antibiotice Iasi are potentialul de a deveni un pol de inovatie, capabil…