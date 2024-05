Locuitorii orașului Covasna care vor face dovada a cel puțin 3 donari de sange in cursul acestui an, vor beneficia de o serie de facilitați, printre care și reducerea cu 10% a impozitelor pe cladiri și terenuri datorate in 2025, anunța We Radio Sfantu Gheorghe. In plus, pe langa tichetele valorice acordate de stat, aceștia vor avea gratuitate la utilizarea bazelor sportive administrate de Primaria Covasna, vor avea intrare libera la spectacole culturale organizate in oraș, și vor beneficia de 50% reducere timp de o luna la transportul in comun. Proiectul de hotarare a fost inițiat de consilierul…