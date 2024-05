Armata japoneză are nevoie de mai multe femei Japonia dorește o consolidare militara majora și se straduiește sa iși umple randurile cu femeile de care forțele au nevoie și pe care factorii de decizie politica s-au angajat sa le recruteze. Dar numarul femeilor care vor sa se inroleze este tot mai mic Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

