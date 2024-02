Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta intr-un dosar de sclavie, instrumentat de procurorii DIICOT, dupa ce 6 persoane cu handicap au fost supuse la munca forțata timp de mai bine de 3 ani, intr-o gospodarie din Giurgiu. Cele 6 persoane nu primit un ban pentru munca prestata și au fost ținute in condiții greu de imaginat. Procurorii…

- Trei barbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul a fost pus sub control judiciar, pentru trafic de droguri de risc. Unul este recidivist, el avand o condamnare anterioara, tot pentru trafic de droguri. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

- La data de 31 ianuarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat 27 de percheziții domiciliare, in 5 județe și in municipiul București, la locuințele unor persoane cercetate pentru constituirea…

- Eveniment Percheziții in Teleorman și București / Flagrant intr-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc ianuarie 30, 2024 10:32 Luni, 29 ianuarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea a doi…

- Șeful Clanului Sportivilor zis și Bebino a fost dus la audieri, miercuri, in urma unor percheziții facute de DIICOT in București și Calarași. Interlopul este vizat de un dosar de trafic de cocaina. Informația vine la scurt timp dupa ce DIICOT a anunțat ca face șase percheziții domiciliare in București…

- La data de 20 Ianuarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, și-a ascuns drogurile intr-o pereche de papuci de casa cu model de Craciun . Cu toate acestea, cele 275 gr de droguri (2-MMC) au fost gasite de polițiștii de frontiera satmareni. Polițiștii au identificat drogurile in mașina unui tanar care s-a prezentat la intrarea in…

- Doua persoane banuite de camata si spalare de bani au fost arestate preventiv, iar alta a fost pusa sub control judiciar in urma unei actiuni de combatere a acestor infractiuni, coordonata de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna.Potrivit Inspectoratului Judetean de…