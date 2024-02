Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de origine romana Sebastian Stan a castigat trofeul Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal, pentru prestația sa din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg.

- La cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului roman Sebastian Stan pentru rolul sau din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg. Productia „Dahomey”, in regia…

- La cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin (Berlinale 2024), actorul roman Sebastian Stan a caștigat Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare masculina in "A Different Man", in timp ce filmul "Dahomey" a fost onorat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, evidențiind…

- Actorul roman Sebastian Stan a castigat trofeul Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal, pentru prestația sa din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg.

- Productia „Dahomey”, in regia franco-senegalezei Mati Diop, a fost recompensata sambata seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului…

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru rolul sau din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg, la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Citește și: Sylvester Stallone a trecut prin șapte operații dupa ce și-a fracturat…

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru rolul sau din productia "A Different Man" (SUA), in regia lui Aaron Schimberg, la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin.

- Productia "Dahomey", in regia lui Mati Diop, a fost recompensata sambata seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului roman Sebastian…