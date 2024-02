Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a castigat Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, in filmul „A Different Man”, a declarat ca acest premiu este foarte important pentru el.

- La cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului roman Sebastian Stan pentru rolul sau din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg. Productia „Dahomey”, in regia…

- Actorul roman Sebastian Stan a castigat trofeul Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal, pentru prestația sa din productia „A Different Man” (SUA), in regia lui Aaron Schimberg.

- Actorul romano-american Sebastian Stan a caștigat Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, pentru cel mai bun rol principal intr-un film, potrivit... The post Sebastian Stan a caștigat Ursul de Argint la Berlin: „Pentru un baiețel din Romania, este foarte important” appeared first on Special…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a castigat Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, in filmul „A Different Man” , a declarat ca acest premiu este foarte important pentru el, un baietel din Romania, transmite News.ro. „Acesta este primul meu festival de film european”, a declarat…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan a declarat onorat ca el, „un baiețel din Romania”, sa primeasca trofeul Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, in filmul „A Different Man”, relateaza News.ro.„Sunt foarte bucuros și onorat sa primesc acest prestigios premiu. Este primul meu festival…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a castigat Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, in filmul „A Different Man”, a declarat ca acest premiu este foarte important pentru el, un baietel din Romania, conform news.ro. "Acesta este primul meu festival de film european", a declarat…

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru rolul sau din productia "A Different Man" (SUA), in regia lui Aaron Schimberg, la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin.