Daca ești pasionat de gaming și ai un PlayStation, atunci probabil ca abia aștepți sa afli ce titluri senzaționale vor fi lansate in cursul acestui an. Cu tehnologia in continua evoluție și studiourile de dezvoltare de jocuri care iși pun imaginația la treaba, 2024 se anunța a fi un an plin de aventuri captivante și... View Article