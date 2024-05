Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la Cuțite sezonul 13 se apropie de final. In aceasta seara a avut loc ultima ediție a show-ului culinar, care a ținut toți spectatorii cu sufletul la gura. Cei noua concurenți ramași in competiție s-au luptat pentru marele premiu. Cine este caștigatorul Chefi la Cuțite, sezonul 13. Cine este caștigatorul…

- Mihai Dragomir a caștigat miercuri seara primul sezon „Chefi la cuțite”, Antena 1, cu noii chefi Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner si Stefan Popescu. Mihai Dragomir, castigator la Chefi la cutite Foto: Captura Antena 1 Dragomir, concurentul lui chef Alexandru Sautner, pleaca acasa…

- Mihai Dragomir a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 13. Concurentul in varsta de doar 24 de ani a plecat acasa cu trofeul show-ului culinar de la Antena 1, dar și cu premiul in valoare de 30.000 de euro. Dupa luni de zile de competiție, emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 13 și-a aflat marele caștigator.…

- Chef Alexandru Sautner a facut o postare emoționanta pe contul de Instagram, dupa eliminarea Iuliei Creanga din sezonul 13 Chefi la cuțite. Juratul a ramas cu doar trei concurenți in echipa.

- Banda a adus un verdict neașteptat in ediția 16 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 23 aprilie 2024. Competiția a fost apriga intre cele trei echipe, insa degustatorii au luat o decizie importanta.

- Mihai Dragomir a primit ultimul cuțit de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite. Tanarul de doar 24 de ani l-a convins pe chef Ștefan Popescu ca locul lui este in etapa battle-urilor. Iata cine este, de fapt, concurentul ce le-a „stins lumina” juraților cu un desert.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

