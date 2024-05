Granturi generoase pentru producătorii fermele de ovine și caprine MAIA anunța lansarea celui de-al doilea apel de granturi al Proiectul AGGRI destinat exclusiv fermelor de ovine și caprine, specializate in producția de lapte și/sau carne. Perioada de aplicare incepe pe 20 mai și se va incheia pe 2 august 2024. Valoarea maxima a unui grant poate ajunge la 1 milion USD, cu condiția ca suma sa nu depașeasca 50% din valoarea investiției eligibile. {{721055} Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- MAIA anunța lansarea celui de-al doilea apel de granturi al Proiectul AGGRI destinat exclusiv fermelor de ovine și caprine, specializate in producția de lapte și/sau carne. Perioada de aplicare incepe pe 20 mai și se va incheia pe 2 august 2024. Valoarea maxima a unui grant poate ajunge la 1 milion…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare, potrivit Notei de fundamentare a OG 12/2024, stabilirea cadrului legal in vederea instituirii unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol, pentru perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul…

- 40 de persoane adulte cu handicap vor avea locuințe „protejate” la Salicea, comuna Ciurila grație unui proiect al Consiliului Județean Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare ce vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea construirii…

- Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul Constanta Etapa III", se impune executarea lucrarilor de conexiune a unor tronsoane noi de conducte magistrale, pe strada Rascoalei, nr. 7. Avand in vedere proiectul "Reabilitarea retelelor de termoficare din Municipiul…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, anunta receptia la terminarea unor lucrari la hidroagregatul nr. 1 de la hidrocentrala Costisa. Valoarea negociata a acestei lucrari este de 6 milioane de lei, potrivit news.ro. ”Astazi, 8 martie 2024, Hidroelectrica…

- Joi, Florin Bucur, primarul comunei Moșnița Noua, a semnat Autorizația de construire pentru proiectul “Construire creșa mare – PROIECT TIP”, sat ????????????????????????, Comuna Moșnița Noua, prin Compania Naționala de Investiții. Creșa va deservi maxim 11 grupe, 110 copii, in localitatea ????????????????????????,…

- Anumiți crescatori de porci primesc ajutor financiar! Este vorba despre crescatorii de porci de reproductie din rasele Bazna si Mangalita. Aceștia vor beneficia in acest an de un sprijin de 2.000 de lei/scroafa/an, printr-o schema de ajutor de minimis in valoare de 1 milion de lei, potrivit unui proiect…

- Contractul de delegare a administrarii toaletelor publice și a celor ecologice din Piatra-Neamț, incheiat cu Salubritas, se va sfarși inainte de termenul contractual, 21 noiembrie anul acesta. Anul trecut, primaria a investit 317.313 lei in reabilitarea și modernizarea toaletei publice din pasajul situat…