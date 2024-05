Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de sustinatori ai AUR, in frunte cu presedintele partidului, George Simion, au participat la un miting de protest in fata sediului Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Protestatarii acuza „subminarea” votului romanilor din diaspora. „Protestam in fata sediului AEP impotriva deciziei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, joi, un protest in fata sediului Autoritatii Electorale Permanente din Bucuresti, acuzand subminarea votului romanilor din diaspora. Liderul AUR, George Simion, a facut un apel catre romanii din diaspora sa vina in tara sa isi exercite dreptul de vot pentru…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat duminica, la evenimentul de lansare a candidatilor la europarlamentare desfasurat in cetatea din Ardud, ca dusmanul politic in acest judet este „o creatura hidoasa, sovina, numita UDMR”. „Dusmanul nostru politic in acest judet si la nivel national este o creatura…

- Liderul AUR George Simion a fost filmat de jurnaliști ieșind de la discuții din curtea palatului lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a și explicat ce cauta Simion acolo. Politicianul ar fi cerut o jumatate de milion de euro pentru campania electorala.

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat atacurile lui George Simion. Liderul AUR spunea zilele trecute ca vrea sa aiba un scor mai mare decat cel al PSD. „Dvs. cand mergeți pe strada și latra un caine dupa gard, mergeți și vorbiți cu el?”, a fost raspunsul ironic dat de Mihai Tudose, cand a…

- UPDATE: Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, marti seara, conducerii companiei Metrorex sa ii prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele accidentului produs intre doua trenuri de metrou, in statia Timpuri Noi, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat."Dupa…

- Liderul AUR George Simion a declarat marti, la Parlament, despre intentia coalitiei de a comasa alegerile europarlamentare cu locale, ca vor depune solicitari in acest sens la Procuratura Generala, pentru conspiratie la incalcarea Constitutiei si crearea unui grup infractional organizat, tainuire de…

- Liderul AUR George Simion s-a comparat cu opozantul rus Aleksei Navalnii, intr-un discurs susținut la Timișoara, cu ocazia prezentarii candidaților la europarlamentare. Acesta a declarat ca pana acum, la varsta de 37 de ani, a fost un revoluționar și incearca sa devina om de stat. Simion a mai spus…