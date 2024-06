Stiri pe aceeasi tema

- Neluța Neagu, recunoscut pentru cariera lui ca lautar, a murit la inceputul lunii iunie, dupa ce timp de mai mulți ani s-a luptat cu o boala grea. Ajuns pe patul de spital, renumitul lautar a fost operat, insa pana la urma a murit. Neluța Neagu a avut probleme de sanatate și in anul 2021, cand s-a imbolnavit…

- Surpriza placuta pentru cei prezenti la concertul Voltaj, de la Mamaia, care au avut ocazia sa o vada pe scena si pe gimnasta Sabrina Maneca Voinea, noua stea a gimnasticii romanesti, sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara Legitimata la CSM Constanta si antrenata de mama…

- Politicianul Daniel Olteanu, fost deputat ALDE și prefect al județului Vaslui, s-a stins din viața, marți seara, dupa o lupta grea cu o boala necruțatoare. Daniel Olteanu a fost in coma timp de mai multe zile. Sicriul cu trupul neinsuflețit va fi depus la Biserica „ Sf. Dumitru”, inmormantarea urmand…

- Banii nu sunt totul in viața, iar asta a invațat-o chiar pe pielea lui cel mai tanar milionar din Romania. Sebastian Dobrincu a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat in ultima perioada. Cum l-a facut boala sa vada viața cu alți ochi.

- Carmen Tanase, in varsta de 63 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din Romania. Deși pe scena este mereu cu zambetul pe buze, actrița se confrunta cu anumite probleme de sanatate. Ce a dezvaluit?

- Romania a pierdut unul dintre cei mai distinși și indragiți artiști ai sai in ziua in care Maria Latarețu și-a cantat ultima melodie pe scena vieții. Viața și cariera acestei cantarețe excepționale, supranumita „Privighetoarea Gorjului”, au fost marcate de suferința, sacrificiu și devotament fara margini…

- Este doliu in lumea artistica din Romania. Un interpret de muzica de petrecere adorat de public a murit, dupa o grea suferința. In ultimele zile din viața, colegii de scena și prietenii au facut apel la donarea de sange. Citește și: Argeș: Polițist tarat cu mana prinsa in portiera, de un șofer drogat…

- Marius Țepeliga a murit. Interpretul de muzica populara suferea de o boala grea. La inceputul anului, Marius Țepeliga fusese supus unei intervenții chirurgicale. La acea vreme, familia și colegii de breasla au facut un apel public la donarea de sange.Artistul nu și-a pierdut nicio clipa speranța, insa…