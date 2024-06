Interzis consumul de alcool în această stațiune. Amenzi uriașe S-a interzis consumul de alcool! Consumul de alcool pe plaja și pe strada este interzis in stațiunea din Playa de Palma. Autoritațile locale au luat masuri drastice, scrie Ziarul Romanesc . Potrivit Monitorului Oficial al Insulelor Baleare, nu mai ai voie sa bei alcool pe strazi sau pe plaja. Interdicția se aplica pe Playa de Palma, populara printre germani. Restricția se aplica și in Mallorca și in Ibiza. Autoritațile locale au decis sa puna capat „supra-turismului”. Turismul reprezinta mai mult de 45% din PIB -ul Insulelor Baleare. Turiștii și localnicii care sunt prinși cu o cutie de bere deschisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mallorca si Ibiza, doua insule spaniole recunoscute pentru vacantele pe plaje si petrecerile zgomotoase, impun restrictii in ceea ce priveste consumul de alcool pe domeniul public in incercarea de a pondera comportamentele antisociale ale turistilor, informeaza DPA.

- Mallorca si Ibiza, doua insule spaniole recunoscute pentru vacantele pe plaje si petrecerile zgomotoase, impun restrictii in ceea ce priveste consumul de alcool pe domeniul public, in incercarea de a pondera comportamentele antisociale ale turistilor.

- Mallorca si Ibiza, doua insule spaniole recunoscute pentru vacantele pe plaje si petrecerile zgomotoase, impun restrictii in ceea ce priveste consumul de alcool pe domeniul public in incercarea de a pondera comportamentele antisociale ale turistilor, informeaza DPA. Autoritatile Insulelor Baleare au…

- O pasagera al unui avion i-a derutat pe ceilalți pasageri dupa ce a fost filmata tragand un pui de somn in coșul de deasupra capului. Totula fost filmat, iar videoclipul a avut 5,1 milioane de vizualizari pe TikTok, potrivit New York Post . „Sud-vestul este salbatic”, se arata in subtitrarea clipului,…

- Este o premiera mondiala. Incepand de joi, 25 aprilie, turiștii de o zi vor trebui sa prezinte un bilet pentru a intra in Veneția, intr-o masura prin care orașul spera sa opreasca valul de turism de masa. Noul permis, sub forma unui cod QR achiziționat online pentru o taxa unica de 5 euro, trebuie prezentat…

- Piata berii a continuat sa scada anul trecut pentru al doilea an consecutiv, ajungand la 15 milioane de hectolitri, mai putin cu 5% fata de anul precedent, arata datele Asociatiei Berarii Romaniei, care reuneste principalii jucatori din industrie, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Pe…

- Atac mafiot sau razbunare nebuneasca, pe o strada din Arad, noaptea trecuta. Au fost taiate anvelopele a nu mai puțin de 24 de autoturisme. Proprietarii mașinilor au avut parte de un șoc de dimineața, cand au vrut sa plece la serviciu, și au anunțat Poliția.Politistii au deschis o ancheta,…

- Incendiul care s-a soldat cu zece morti la Valencia, in estul Spaniei, la sfarsitul lui februarie, cand flacarile au cuprins in cateva minute un bloc, este de origine accidentala si ”probabil” a fost provocat de un aparat electrocasnic, anunta luni autoritatile, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Politia…