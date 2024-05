Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb al minelor și energiei, Dubravka Dedovic Handanovic, a declarat joi (11 aprilie), in cadrul unei intervenții la Pink TV, ca vizita președintelui Aleksandar Vucic la Paris are o importanța istorica pentru viitorul sectorului energetic al țarii, scrie ceenergynews.com.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat duminica seara, in timpul unei ceremonii de stat de comemorare a victimelor agresiunii NATO asupra Serbiei in 1999, ca Pristina a fost admisa ca membru asociat in Adunarea parlamentara a NATO si ca acesta este un alt motiv pentru care Belgradul nu va adera…

- Așa cum am menționat recent, in urma Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Belgrad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- Fenomenul corupției reprezinta o amenințare directa la adresa democrației și securitații naționale. La ședința Platformei Anticorupție, organizata la Ministerul Justiției, prim-ministrul Dorin Recean susține ca a declarat ca instituțiile responsabile de combaterea corupției trebuie sa acționeze cat…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP/PPE) atrage un serios semnal de alarma cu privire la fenomenul tot mai extins al Deep Fake-ului. El susține ca s-a ajuns la o așa situația grava incat de multe ori cu greu mai poate fi deosebit un fake de ceea ce este real. In aceste condiții el susține ca avem a face…

- Rusia reprezinta principala amenintare externa la adresa securitatii Suediei, iar inamicii straini ar putea incerca sa exploateze riscul ridicat de violenta extremista din partea islamistilor si a extremei drepte, a declarat miercuri șefa serviciul de securitate suedez.

- ”Blocajul de la frontiera (Ucrainei cu Polonia) constituie o amenintare directa la adresa securitatii unei tari care se apara”, a denuntat el. ”Asemenea actiuni au un inmpact negativ asupra confrunatrii noastre cu inamicul comun care se numeste Rusia”, denun ta intr-o postare pe Facebook Oleksandr Kubrakov.…