- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) .... The post PRODUCȚIE NAȚIONALA Productia nationala de titei a scazut first appeared on Informatia Zilei .

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- ACAROM a facut anunțul. Productia nationala de automobile a crescut, in primele trei luni ale acestui an, cu 7,1%, pana la 152.912 de unitati, comparativ cu acelasi interval din 2023, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania ( ACAROM ). Raportul ACAROM cu privire…

- In luna martie 2024, au fost produse in Romania 53.696 autoturisme, o scadere de -3.12% fața de luna martie 2023, respectiv 55.428 unitați. Dintre acestea 28.602 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 25.094 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova. Pe primele trei…

- ​In primele trei luni din an au fost produse in Romania peste 152.000 de vehicule la uzinele de la Mioveni și la Craiova, cu 10.000 mai multe decat in primul sfert al anului trecut. La Dacia a fost o scadere de 3.000 de mașini, iar la Ford, o creștere cu 13.000, arata datele ACAROM.

- Productia de cereale pentru boabe a Romaniei a crescut anul trecut cu 9,1% respectiv cu 1,71 milioane de tone... The post CEREALE IN ROMANIA Producția de cereale boabe situeaza țara noastra pe un loc bun in UE first appeared on Informatia Zilei .

- Producția de mașini a Romaniei s-a majorat. Raportul ACAROM cu privire la producția de mașini a uzinelor romanești in primele doua luni din 2024 arata o creștere cu 13,6% fața de aceeași perioada a anului trecut. Conform Asociației Constructorilor de Automobile din Romania ( ACAROM ), in februarie 2024…

- „In luna februarie 2024, au fost produse in Romania 50.488 autoturisme, o creștere de +3.54% fața de luna februarie 2023, respectiv 38.568 unitați. Dintre acestea, 29.241 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 21.247 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova” anunța…