Stiri pe aceeasi tema

- Antonela Patruț, in varsta de 28 de ani, este noua iubita a lui Arpad Paszkany (52). Omul care a finanțat CFR Cluj a divorțat de Anamaria Feher (32) dupa un mariaj de 7 ani. Iar de Paște acesta i-a cumparat un bolit de lux iubitei sale. Actuala iubita a lui Arpad Paszkany e nascuta in Calarași. Dupa…

- Arpad Paszkany, fostul finanțator al celor de la CFR Cluj, și-a surprins iubita de Paști. Milionarul nu a ezitat sa scoata din buzunar zeci de mii de euro ca sa o surprinda pe Antonela Petruț. Antonela Petruț, iubita omului de afaceri, este cu 24 de ani mai tanara decat acesta, dar varsta nu reprezinta…

- Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al lui CFR Cluj, se iubeste cu o superba tanara, Antonela Patruț (28 de ani). Cei doi sunt foarte fericiți, dar și deciși sa lase viața sa decida pentru ei. Antonela Patruț a facut publica relația cu Arpad Paszkany, dupa o fotografie postata pe rețelele sociale…

- Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al lui CFR Cluj, se iubeste cu o superba tanara, Antonela Patruț (28 de ani). Cei doi sunt foarte fericiți, dar și deciși sa lase viața sa decida pentru ei. Antonela Patruț a facut publica relația cu Arpad Paszkany, dupa o fotografie postata pe rețelele…

- Dupa ce a divorțat de Anamaria Feher, Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, și-a refacut viața cu Antonela Patruț, o tanara de 28 de ani. Aceștia s-ar fi cunoscut printr-un prieten comun, avand prima intalnire chiar de ziua indragostiților.”Ne-am cunoscut printr-un prieten la inceputul lunii…

- Antonela Patruț, noua partenera de viața a miliardarului Arpad Paszkany, arata total diferit in urma cu ani buni. Nu avea operații estetice și era de nerecunoscut! La prima apariție televizata, Antonela nu arata ca-n prezent. Cum arata Antonela Patruț in urma cu ani buni Lumea showbiz-ului a luat foc…

- Arpad Paszkany, care intre 2002 si 2017 a fost patronul clubului CFR Cluj a divorțat și are o noua iubita. S-a aflat cine este, cu adevarat, febletea milionarului, cu 24 de ani mai tanara.

- Antonela Patruț, in varsta de 28 de ani, este noua iubita a lui Arpad Paszkany, in varsta de 52 de ani. Omul care a finanțat CFR Cluj a divorțat de Anamaria Feher, in varsta de 32 de ani, dupa un mariaj de 7 ani. Actuala iubita a lui Arpad Paszkany e nascuta in Calarași și e pasionata de calatorii.…